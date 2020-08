Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal démonte encore une fois le clan Ajroudi !

Publié le 15 août 2020 à 11h30 par T.M.

Ayant pris du recul avec le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a notamment justifié sa décision en expliquant qu’il n’était clairement pas d’accord avec l’entourage de l’homme d’affaires franco-tunisien. A ce sujet, l’ancien du RCT en a rajouté une couche.

Dans ces conditions là, Mourad Boudjellal ne veut plus être associé à l’OM. Bien qu’il n’ait pas totalement renoncé au projet de Mohamed Ayachi Ajroudi, ce sont les collaborateurs de ce dernier qu’il n’entend plus voir. En effet, ce vendredi, dans un entretien accordé à RMC , Boudjellal avait totalement démonté le clan Ajroudi, lâchant : « Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui passent complètement à côté. Ils ont sûrement fait de belles choses à côté. La banque Wingate je ne la connaissais pas mais là c’est plutôt la banque Watergate. C’est en train de tout foutre en l’air. C’est vraiment dommage. Si Monsieur Ajroudi a décidé de travailler avec ces gens-là et continue, cela sera sans moi ». Et dans un entretien accordé à Var Martin , Mourad Boudjellal en a remis une couche, s’en prenant encore une fois aux collaborateurs d’Ajroudi.

« Je ne veux pas travailler avec des menteurs »