Mercato - OM : Mourad Boudjellal lâche une terrible bombe sur le projet d’Ajroudi !

Publié le 14 août 2020 à 14h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, Mohamed Ayachi Ajroudi tente de racheter l’OM à Frank McCourt. Impliqué dans ce projet colossal au début, Mourad Boudjellal a désormais annoncé qu’il s’était retirer de cette opération.

Le dossier de la vente de l’OM semble encore loin d’être terminé. Alors que Frank McCourt ne cesse de répéter qu’il n’est pas vendeur, Mohamed Ayachi Ajroudi persiste toujours dans sa volonté de reprendre le club phocéen. Ce jeudi, la banque Wingate, mandatée par l’homme d’affaires franco-tunisien, a d’ailleurs publié un communiqué pour faire savoir qu’Ajroudi était toujours en discussions. « Nous continuons à discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque », pouvait-on notamment lire. Ce projet aux ambitions colossales est donc toujours d’actualité, mais désormais, il faudra faire sans Mourad Boudjellal. Ayant lancé cette opération XXL, il a désormais décidé de se retirer, agacé par les manoeuvres de son ex-partenaire.

« Même si demain cela se passe, cela se fera sans moi »