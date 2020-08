Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Pochettino… Le Barça s’active pour remplacer Quique Setien !

Publié le 14 août 2020 à 13h30 par T.M.

Ce vendredi, face au Bayern Munich, Quique Setien pourrait très bien disputer son dernier match sur le banc du FC Barcelone. En effet, en coulisses, la succession de l’Espagnol se serait accélérée.

En janvier dernier, le FC Barcelone décidait de faire confiance à Quique Setien pour remplacer Ernesto Valverde. Ayant montré de belles choses au Betis Séville, l’Espagnol était très attendu en Catalogne afin de remettre le Barça sur le droit chemin. Problème, le bilan n’est clairement pas satisfaisant. En Liga, les Blaugrana ont dilapidé leur avance, voyant finalement le Real Madrid être sacré champion. De plus, alors que le niveau de jeu n’était clairement pas à la hauteur, les critiques se sont abattues sur Setien. Sous pression, le technicien de 61 ans serait sur la sellette et son poste ne tiendrait qu’à un fil. C’est en Ligue des Champions que tout va se jouer pour lui alors que le FC Barcelone affronte le Bayern Munich ce vendredi. Alors qu’une victoire finale pourrait bien sauver Quique Setien, tout autre résultat devrait lui être fatal, d’autant plus que sa succession serait déjà préparée.

Le Barça pense déjà à l’avenir !

Les jours de Quique Setien au FC Barcelone pourraient donc bien être comptés. D’ailleurs, selon les informations de ESPN divulguées ce vendredi, la direction blaugrana aurait d’ores et déjà commencé ses recherches pour trouver un nouvel entraîneur, sondant même certains candidats. Ainsi, Ronald Koeman aurait notamment été approché, lui qui connait bien le Barça pour y avoir joué. De quoi donc confirmer les récentes informations du 10 Sport qui vous annonçait que le Néerlandais avait été contacté. Néanmoins, selon ESPN , il semblerait y avoir certains doutes à propos de Koeman et de son style de jeu « pragmatique ». Comme le développe le média britannique, Mauricio Pochettino serait lui aussi un candidat, mais son passé à l’Espanyol Barcelone et ses déclarations passées sur le club catalan pourraient être un frein.

Pas le bon moment pour Xavi…