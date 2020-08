Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal dézingue Ajroudi et ses associés !

Publié le 14 août 2020 à 15h15 par T.M.

Coup de tonnerre pour le rachat de l’OM. Ce vendredi, Mourad Boudjellal a annoncé qu’il se désolidarisait du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi. L’occasion pour lui de s’en prendre à son ancien partenaire.

Toujours décidé à racheter l’OM à Frank McCourt, Mohamed Ayachi Ajroudi va désormais devoir faire sans Mourad Boudjellal. C’était pourtant lui qui était sorti du silence en premier, pilotant alors ce projet colossal. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne pour l’ancien patron du RCT. En effet, ce vendredi, dans un entretien accordé à RMC , Boudjellal a annoncé qu’il était désormais en retrait de cette opération : « Je me désolidarise complètement de cette façon et cette manière de communiquer. Quoi que cela puisse me coûter, même si demain cela se passe, cela se fera sans moi et ce n’est vraiment pas grave ». Boudjellal ne veut donc plus être associé à Ajroudi, dont il apprécie très peu les méthodes…

« Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport »