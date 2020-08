Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mendes aurait fait une annonce fracassante pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 août 2020 à 13h45 par La rédaction

Récemment annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo a notamment été cité du côté du PSG. Un départ de la Juventus semblerait d'ailleurs bien être une réelle possibilité.

Deux ans après avoir quitté le Real Madrid, Cristiano Ronaldo serait-il prêt à quitter la Juventus afin de relever un nouveau défi dans sa carrière ? Apparemment déçu du niveau de son équipe, et plus particulièrement de l’élimination prématurée en Ligue des Champions face à l’OL, le quintuple Ballon d’Or pourrait s'offrir un nouveau challenge dès cet été. L'attaquant de 35 ans aurait même été proposé à divers cadors européens, dont le PSG et même le FC Barcelone selon Guillem Balague. Des affirmations jugées toutefois fausses par des proches du joueur, affirmant que l’international portugais souhaitait honorer son contrat jusqu’au bout, ce dernier courant jusqu'en 2022. Toutefois, son agent Jorge Mendes ne serait pas du même avis.

Cristiano Ronaldo prêt à quitter la Juve ?