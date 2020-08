Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar répond à l'intérêt de Guardiola !

Publié le 15 août 2020 à 11h00 par A.D.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Houssem Aouar serait dans le collimateur du PSG, de Tottenham, de la Juventus et de Manchester City. Avant d'affronter les Citizens en quart de finale de la Ligue des Champions, l'international français s'est prononcé sur l'intérêt de Pep Guardiola.

Très performant sous les couleurs de l'OL, Houssem Aouar aurait tapé dans l'oeil de plusieurs grosses cylindrés. Selon les informations de France Football , divulguées ce mardi, le milieu offensif des Gones serait courtisé par le PSG, Manchester City, la Juventus et Tottenham. Alors qu'il ne devrait plus faire long feu à l'OL, Houssem Aouar pourrait jouer son dernier match ce samedi soir face aux Citizens . Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi, l'international français a profité de l'occasion pour évoquer l'intérêt de Pep Guardiola à son égard.

«C’est toujours flatteur d’entendre son nom associer à de telles équipes»