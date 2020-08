Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mendes prend les choses en main pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 août 2020 à 9h00 par Th.B.

Agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes serait bel et bien présent à Lisbonne dans le cadre du Final 8 de Ligue des champions. Et alors que le PSG est sur les rangs pour accueillir le Portugais, Mendes ferait en sorte que son client quitte la Juventus.

Et si Cristiano Ronaldo venait à signer au PSG ? Après deux échecs en Ligue des champions avec la Juventus cette saison et lors de l’exercice précédent, le Portugais commencerait à se poser de sérieuses questions quant à son avenir. De quoi permettre à différents médias d’évoquer un éventuel départ et d’envoyer Ronaldo… au PSG qui a souvent été lié à des rumeurs de transfert du Portugais en 2012 et en 2017. Récemment, le journaliste d’ El Chiringuito Josep Pedrerol a fait savoir que Jorge Mendes était prêt à faire partir Cristiano Ronaldo à la Juventus, deux ans avant la fin de son contrat.

Mendes multiplierait les entrevues