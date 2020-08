Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce rêve de QSI ne se réalisera pas !

Publié le 15 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Annoncé sur le départ, la Juventus ayant une nouvelle fois prématurément échoué en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo figurerait sur les tablettes du PSG. Mais le quintuple Ballon d’Or ne devrait pas quitter Turin cet été.

Et si c’était le moment pour Cristiano Ronaldo ? Depuis 2011 et l’arrivée des investisseurs qataris, le PSG prévoirait de rêver plus grand en recrutant à terme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Que ce soit en 2012 ou en 2017 moment où Neymar et Kylian Mbappé sont arrivés, le nom de la star portugaise est revenu avec insistance du côté du PSG lors des périodes de mercato. Finalement, le quintuple Ballon d’Or n’a pas signé à Paris et s’en est même allé du côté de la Juventus en 2018. Mais la Vieille Dame n’est pas en réussite en Ligue des champions, en attestent ses éliminations en 1/4 de finales et en 1/8èmes de finale cette saison. De quoi pousser le principal intéressé et le gagnant de cinq éditions à se poser des questions.

Cristiano Ronaldo voudrait remporter la C1 avec la Juventus