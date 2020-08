Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre en préparation pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 août 2020 à 2h00 par A.M.

Annoncé sur le départ depuis l'élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo semble bel et bien pousser pour partir.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? La question se pose clairement ces derniers jours et l'élimination de la Juventus contre l'Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Deux ans après son arrivée et alors que son contrat court jusqu'en 2022, le Portugais pourrait déjà partir, frustré des récents échecs de la Vieille Dame sur la scène européenne. Et alors que l'entourage du quintuple Ballon d'Or démentait récemment ses velléités de départ, plusieurs sources affirment que Jorge Mendes offre son joueur à plusieurs clubs européens.

Mendes pousse pour le départ de Ronaldo