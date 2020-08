Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un adieu définitif à l’OM ? La réponse de Mourad Boudjellal !

Publié le 15 août 2020 à 10h30 par T.M.

Ce vendredi, Mourad Boudjellal a fait une annonce fracassante, expliquant qu’il se mettait en retrait du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi. Il semblerait toutefois que l’ancien du RCT n’en ait pas définitivement fini avec l’OM.

Nouveau coup de tonnerre pour le rachat de l’OM. Et ce vendredi, c’est Mourad Boudjellal qui a surpris tout le monde. Allié de la première heure de Mohamed Ayachi Ajroudi pour reprendre le club phocéen à Frank McCourt, l’ancien du RCT a annoncé qu’il se mettait en retrait de ce projet. « Quoi que cela puisse me coûter, même si demain cela se passe, cela se fera sans moi et ce n’est vraiment pas grave », a alors lâché Boudjellal. Néanmoins, quelques heures plus tard, il a quelque peu relativiser ses propos, assurant : « Ma déclaration du jour ne signifie pas que je laisse tomber l’OM ! Je répète : je n’ai pas dit que j’abandonnais l’idée d’un projet pharaonique pour l’OM ».

« Je ne sors pas du dossier »