Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu, avenir… L'annonce fracassante de Gerard Piqué !

Publié le 15 août 2020 à 8h45 par Th.B.

Après une énième déroute en Ligue des champions, le FC Barcelone devrait tout changer à n’importe quel étage du club d’après un Gerard Piqué réaliste qui attend du nouveau au Barça.

Après la désillusion romaine face à la Roma en 2018, la remontada de Liverpool en 2019, il y aura désormais la démonstration du Bayern Munich à Lisbonne. Vendredi soir, alors que le FC Barcelone avait une chance d’accéder à la demi-finale de ce Final 8 et de garder l’espoir de sauver sa saison sans trophée domestique, les hommes de Quique Setién ont espéré une dizaine de minutes en tout début de match afin de totalement sombrer devant le rouleur compresseur qu’était le Bayern Munich. Quatre buts inscrits en première et en seconde période par le champion d’Allemagne pour un résultat final de 8 buts à 2. Une véritable raclée qui a forcément fait réagir les principaux acteurs de ce désastre historique pour le Barça . Homme fort du vestiaire culé, Gerard Piqué a paru abattu et sans solution lors de son interview d’après-match. Pour le défenseur du FC Barcelone, le changement c’est plus que jamais maintenant.

« Le club a besoin de toutes sortes de changements »