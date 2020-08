Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a les clés du dossier Bale !

Publié le 15 août 2020 à 7h30 par La rédaction

Gareth Bale ne s’en sort toujours pas au Real Madrid. Si Zidane ne compte pas sur lui, le Gallois ne semble pas plus motivé que ça pour regagner sa place. À cause de la crise sanitaire, il sera encore compliqué de voir Gareth Bale quitter la capitale espagnole cet été, de quoi sans doute changer la donne pour la saison prochaine.

Le feuilleton Gareth Bale va bien se poursuivre. Le Gallois ne fait toujours pas partie des plans de Zinédine Zidane pour la saison prochaine. La crise du Covid-19 n’aide pas à trouver une porte de sortie pour un joueur qui nécessite autant d’argent (600 000€ par semaine). Le Real Madrid lui avait pourtant trouvé une porte de sortie en Chine l’été dernier avant d’annuler la transaction.

« Je pense qu'il va rester au Real Madrid »