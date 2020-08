Foot - Mercato

Mercato : Le feuilleton de l’été relancé par le Real Madrid et Barcelone ?

Publié le 15 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Jadon Sancho est sans contestation possible l'un des noms les plus en vogue sur le marché des transferts. Malgré la réticence du Borussia Dortmund de vendre sa pépite de 20 ans, Manchester United ne perdrait pas espoir alors que le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient à terme pimenter ce dossier déjà bien chaud.

Depuis la suspension des compétitions en mars dernier afin d’éviter la propagation du Covid-19, voire même avant, le dossier Jadon Sancho fait beaucoup parler dans la presse. Si bien qu’il est devenu un véritable feuilleton dans lequel les joueurs de ses courtisans, à savoir Liverpool, Chelsea et même Manchester United, ont pris la parole afin de l’inciter à rejoindre leurs équipes respectives. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 8 juin dernier, le Real Madrid avait aussi des vues sur Jadon Sancho, Zinedine Zidane souhaitant rajeunir l’effectif merengue. Cependant, le Borussia Dortmund a assuré, via son directeur sportif et directeur général, que Jadon Sancho figurerait dans l’effectif du club de la Ruhr la saison prochaine. Pas de quoi faire douter les courtisans de l’international anglais pour autant.

Une offensive programmée pour Jadon Sancho ?