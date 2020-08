Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce dossier chaud de l’été est bien bouclé !

Publié le 14 août 2020 à 1h30 par Th.B.

Après la déclaration du directeur sportif Michael Zorc, le directeur général du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke a à son tour scellé l’avenir de Jadon Sancho. L’Anglais qui figure sur les tablettes de Manchester United et du Real Madrid devrait bien rester au sein du club de la Ruhr la saison prochaine.

Depuis le début de l’année 2020, les plus grands clubs anglais se disputent les services de Jadon Sancho. Des joueurs de Chelsea et de Liverpool ainsi que de Manchester United ont même ouvert la porte à un transfert du jeune international anglais. Néanmoins, comme le10sport.comvous l’a annoncé le 8 juin dernier, le Real Madrid est aussi dans la course, Zinedine Zidane souhaitant rajeunir son effectif à la Casa Blanca. Néanmoins, le Borussia Dortmund, par le biais de son directeur sportif Michael Zorc, avait fermé la porte à un départ de Sancho. Et le club de la Ruhr a confirmé cette tendance.

« Jadon jouera avec nous pour la saison 2020-21 »