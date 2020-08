Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour l'après-Zidane, Pérez va être embêté...

Publié le 14 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Alors que l’avenir de Zinedine Zidane semble être de plus en plus remis en cause du côté du Real Madrid, les dirigeants merengue auraient désormais une nouvelle piste pour sa succession, en la personne de Julian Nagelsmann. Néanmoins, cette option ne ferait pas l'unanimité au sein du vestiaire.

Après la prestation XXL de Leipzig en quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, Julian Nagelsmann a de nouveau fait parler de lui sur la scène européenne, alors qu’il a donné une véritable leçon tactique à Diego Simeone lors de sa victoire 2-1. Alors que l’avenir de Zinedine Zidane semble être remis en cause en raison de l’élimination du Real Madrid face à Manchester City, le coach allemand pourrait bien être une nouvelle piste pour la succession de l’entraîneur français sur le banc des Merengue …

Nagelsmann déjà tenté, mais le vestiaire beaucoup moins ?