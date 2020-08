Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le constat lucide de Claude Puel sur la suite du mercato !

Publié le 16 août 2020 à 12h15 par A.M.

Déjà actif depuis l'ouverture du mercato, Claude Puel assure qu'il espère encore renforcer son effectif, mais reconnait également qu'il craint que l'ASSE ne dispose pas des moyens nécessaires...

Cet été, Claude Puel a rapidement identifié ses priorités. Conscient de la situation financière de l'AS Saint-Etienne, le technicien français souhaitait un rajeunissement de son effectif qui passait donc par le recrutement de jeunes talents prometteurs et accessibles d'un point de vue économique, mais également par le départ de plusieurs cadres. La première partie de la stratégie se déroule d'ailleurs plutôt bien avec les arrivées libres de Jean-Philippe Krasso et Adil Aouchiche ainsi que le prêt d'Yvan Neyou Noupa en provenance de Braga. En revanche, pour le moment, l'ASSE peine à dégraisser. Une situation problématique compte tenu du fait que Claude Puel espère encore des renforts.

Puel veut encore «deux ou trois joueurs», mais...