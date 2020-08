Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a de nouveau recalé le Barça !

Publié le 16 août 2020 à 9h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête d’un nouvel entraîneur, le club catalan aurait songé à faire revenir Xavi dans cette optique. Cependant, l’ancien entraîneur du club catalan ne souhaiterait pas revenir dès maintenant.

« Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des champions. Aujourd’hui est un jour pour réfléchir. A partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées. Nous nous excusons auprès des supporters du Barça et de nos partenaires », a lâché ce vendredi Josep Maria Bartomeu après la débâcle historique du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2). Le président du club catalan a ainsi annoncé de gros changements au sein du Barça après une telle déconvenue, et le premier qui pourrait intervenir semble être le renvoi de Quique Setién, qui n’a rien pu faire pour empêcher l’écurie catalane de lourdement s’incliner face aux Bavarois. Dans l’optique de sa succession, le nom de Ronald Koeman se dégagerait particulièrement, mais l’actuel sélectionneur des Pays-Bas ne serait pas l’unique ancienne gloire barcelonaise qu'aurait songé à faire revenir Josep Maria Bartomeu.

Xavi considérerait que ce n’est pas le moment pour lui de revenir !