Mercato - Barcelone : Une piste se dégage sérieusement pour la succession de Quique Setién !

Publié le 16 août 2020 à 8h45 par H.G.

Alors que Quique Setién devrait selon toute vraisemblance être limogé par le FC Barcelone prochainement, le club catalan serait prêt à confier les rênes de son équipe première à Ronald Koeman.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone l’hiver dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setién ne devrait pas s’éterniser sur le banc de l’écurie catalane. Et pour cause, tandis qu’il s’est montré incapable d’imposer sa patte dans le jeu du Barça, l’ancien technicien du Real Betis vient de connaitre une débâcle historique en Ligue des Champions face au Bayern Munich ce vendredi (8-2). Une défaite retentissante qui devrait maintenant sonner le glas de Quique Setién au FC Barcelone après qu’il ait déjà perdu la course au titre en Liga face au Real Madrid. Désormais, une seule question se pose : quelle sera l’identité de son successeur ? Et à en croire les derniers échos parus dans la presse catalane ce dimanche, il se pourrait que l’heureux élu soit Ronald Koeman, une piste que le10sport.com vous avait révélée le 1er juillet dernier.

Ronald Koeman serait prêt à dire « oui » au Barça !