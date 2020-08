Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, City... Que doit faire Lionel Messi ?

Publié le 16 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Lionel Messi a clairement mis la pression sur le FC Barcelone et le sentiment est que si le choses ne changent pas, il pourrait aller voir ailleurs. Selon vous, que devrait faire Messi ? C'est notre sondage du jour !

C’est la crise, en Catalogne. La véritable humiliation subie par le FC Barcelone face au Bayern Munich, en quart de finale de Ligue des Champions (8-2), va laisser beaucoup de traces. En commençant par Lionel Messi ! Le sextuple Ballon d’Or semble en effet en avoir clairement assez de ses dirigeants et de la direction qu’a prise le club, depuis plusieurs années. D’ailleurs, après cette nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Messi aurait tapé du poing sur la table. D’après la Cadena COPE , il voudrait « une restructuration totale » ! Une sorte d’ultimatum envoyé au Barça, alors que son contrat se termine en juin 2021...

Messi, le moment est-il venu de partir ?

Selon vous, que devrait faire Lionel Messi ? Devrait-il vraiment quitter le FC Barcelone, son club de toujours ? Car nombreux sont ceux qui rêvent de le voir évoluer dans un autre club. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain, où il retrouverait Neymar ? Il y aurait également le Manchester City de son ancien mentor Pep Guardiola, qui l’aurait approché plusieurs fois ces dernières années. Ces dernières semaines, la piste la plus chaude concernerait l’Inter et la Serie A, où l’on pourrait revivre la grande époque de face à face avec Cristiano Ronaldo, qui évolue à la Juventus. Il y a également l’option MLS, avec l’Inter Miami de David Beckham qui lui ferait les yeux doux. Pour finir, Lionel Messi pourrait également songer à un retour en Argentine, aux Newell’s Old Boys... ou tout simplement à rester au Barça encore quelques années.