Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les énormes doutes de Lionel Messi...

Publié le 16 août 2020 à 18h30 par Dan Marciano

La défaite du FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich aurait profondément irrité Lionel Messi qui se questionnerait sérieusement sur son avenir.

La tête basse, le regard dans le vide. Lionel Messi, comme l’ensemble de ses coéquipiers du FC Barcelone, a vécu un cauchemar ce vendredi. En quart de finale de Ligue des champions, le club blaugrana a été humilié par le Bayern Munich (défaite 8-2). Un échec lourd de conséquences pour la formation catalane qui devrait procéder à de nombreux changements afin de tenter de relancer la machine. L’entraîneur Quique Setién devrait faire ses valises dans les prochains jours et plusieurs joueurs du FC Barcelone ne devraient pas être retenus cet été à l'instar de Luis Suarez. Lionel Messi serait, lui, intouchable, mais son avenir suscite des interrogations. Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de l’Inter, l’Argentin se questionnerait sérieusement sur la suite à donner à sa carrière.

Messi en plein dilemme

En quête de titres, la Pulga se demanderait si le club catalan est le meilleur endroit pour assouvir ses désirs. Profondément affecté pat la défaite du FC Barcelone, Lionel Messi aurait posé un ultimatum à ses dirigeants. Selon les informations de la Cadena COPE , l’attaquant aurait menacé de quitter la Catalogne à la fin de son contrat, soit en 2021, s’il n’y avait pas de profonds changements au sein du club blaugrana . Lionel Messi demanderait notamment l’arrivée de Xavi à la place de Quique Setién, mais aussi le retour de Neymar au FC Barcelone. Des souhaits qui seraient pour l’heure irréalisables puisque le milieu de terrain n’envisagerait pas de rejoindre la formation catalane cet été. De plus, le FC Barcelone n’a pas les moyens financiers pour rapatrier le Brésilien qui serait aujourd’hui heureux au PSG. Dans tous les cas, ces différentes informations reflètent une certaine inquiétude de la part de l’Argentin. As , indique ce dimanche que Lionel Messi se questionnerait sérieusement sur son avenir même s'il restera attentif aux décisions qui seront prises lundi lors du conseil d’administration du FC Barcelone. Des décisions qui pourraient faire pencher la balance et qui pourraient déterminer le futur de l'attaquant.

Un départ en 2021 pour Messi ?