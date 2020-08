Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur le dossier Messi !

Publié le 16 août 2020 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aurait mis fin aux négociations avec le Barça pour prolonger. Et l'Inter serait prêt à en profiter cet été ou dans un an. Mais à en croire Massimiliano Mirabelli, ancien de la maison milanaise, les Nerazzurri, et Steven Zhang en particulier, viseraient La Pulga depuis plusieurs saisons déjà.

Engagé jusqu'en juin 2021 avec le Barça, Lionel Messi aurait débuté des négociations pour prolonger. Toutefois, le capitaine du FC Barcelone aurait mis subitement fin aux discussions. Ce qui a relancé totalement son avenir. En effet, l'Inter voudrait profiter de sa situation contractuelle pour le récupérer cet été à moindre coût ou gratuitement dans un an. Toutefois, selon Massimiliano Mirabelli, cet intérêt pour Lionel Messi ne serait pas né d'hier. Comme l'a indiqué l'ancien directeur de recrutement de l'Inter à Radio Sportiva , Steven Zhang lui a déjà demandé d'attirer La Pulga vers Milan il y a plusieurs années.

«Quand j'étais à l'Inter, Zhang a dit 'je veux Messi', mais...»