Mercato - Barcelone : Guardiola à l'origine d'un coup de tonnerre pour Messi !

Publié le 16 août 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 16 août 2020 à 8h19

Alors qu'il a laissé planer le doute sur son avenir après l'humiliation subie par le FC Barcelone contre le Bayern Munich (2-8), Lionel Messi pourrait bien aller tenter sa chance aux côtés de Pep Guardiola à Manchester City.

L'humiliation subie par le FC Barcelone contre le Bayer Munich en quart de finale de la Ligue des Champions devrait laisser des traces. Écrasé 8 buts à 2, le Barça va vivre un été mouvementé. Bien évidement, Quique Setién devrait faire les frais de l'élimination catalane, mais ce ne sera probablement pas le seul changement, puisqu'au sein même de la direction, plusieurs mouvements pourraient avoir lieu. Malgré tout, la grande inquiétude des Blaugranas réside dans l'avenir de Lionel Messi. Lassé des récents événements au FC Barcelone, qui sort d'une saison sans titre, le sextuple Ballon d'Or pourrait quitter son club formateur. A tel point qu'il aurait fixé un ultimatum. Messi aurait ainsi expliqué en coulisse que s’il n’y avait « une restructuration totale » au Barça, un départ ne serait pas à exclure.

City en pole pour Messi ?