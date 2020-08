Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le terrible ultimatum de Lionel Messi sur son avenir !

Publié le 15 août 2020 à 8h15 par T.M.

Depuis quelques semaines déjà, l’avenir de Lionel Messi est incertain au FC Barcelone. Et il semble que l’humiliation vécue contre le Bayern Munich est mis un peu pus d’huile sur le feu.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi discutait dernièrement d’une prolongation. Toutefois, avec le climat nocif autour du club catalan, La Pulga aurait décidé de mettre en pause ces discussions, jetant alors un froid sur son avenir. Depuis les rumeurs vont bon train au sujet d’un départ libre l’été prochain avec notamment pour destination l’Inter Milan. Et cela va désormais prendre un peu plus d’ampleur en Catalogne. En effet, ce vendredi, les Blaugrana ont vécu une incroyable humiliation face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2). Une terrible défaite qui n’aurait pas manqué de faire réagir Lionel Messi en coulisses, posant alors un ultimatum pour son avenir.

Messi veut un changement total !