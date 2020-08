Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas doit-il faire de Cuisance sa priorité ?

Publié le 15 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet été, alors qu’André Villas-Boas a clairement fait savoir qu’il attendait les arrivées d’un latéral gauche et d’un attaquant, l’OM se penche sur le dossier Michaël Cuisance que le coach portugais verrait bien évoluer à l’OM. Mais compte tenu des besoins du club phocéen, Cuisance doit-il être la priorité de Villas-Boas ? C’est notre sondage du jour.

L’OM a gagné sa place en Ligue des champions sur le terrain grâce à ses performances et sa deuxième place en Ligue 1. Néanmoins, sur les trois dernières années, le club phocéen a affiché un déficit plus important que 200M€. De quoi limiter sa marge de manoeuvre sur le marché des transferts alors qu’André Villas-Boas voudrait voir des recrues arriver afin d’être compétitif à la fois en championnat et en C1. Depuis le début du mercato, Alvaro Gonzalez a définitivement signé à l’OM après une saison en prêt, Pape Gueye est arrivé libre lorsque Leonardo Balerdi a déposé ses valises à Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 14M€ non obligatoire. Mais Villas-Boas ne compte pas s’arrêter là. L’entraîneur marseillais veut un renfort au poste de latéral gauche afin d’imposer une concurrence à Jordan Amavi ainsi qu’en attaque pour faire souffler Dario Benedetto. Néanmoins, et bien que les finances de l’OM ne soient pas florissantes, Villas-Boas aurait un autre souhait bien précis.

Villas-Boas veut toujours Cuisance, mais…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé au mois de juin, l’OM a bien des vues sur Michaël Cuisance, espoir français de 20 ans évoluant au Bayern Munich. Cependant, le Stade Rennais et Metz sont aussi sur le coup et ce dossier aurait moins de poids en interne dans les bureaux de la direction de l’OM depuis le départ d’Andoni Zubizarreta. André Villas-Boas veut toujours témoigner de son arrivée alors que Bordeaux a fait irruption dans cette opération ces dernières heures, toujours selon les informations du 10sport.com. Actuellement, et bien que les Girondins préparent un grand ménage et prévoit un prêt de Cuisance, toujours désireux d’avoir plus de temps de jeu au Bayern Munich, l’OM continue de mener la danse dans ce dossier, mais à quel prix ?



Selon vous, l’OM doit-il satisfaire Villas-Boas avec Cuisance quitte à ne pas renforcer l’effectif phocéen en attaque et au poset de latéral gauche ?