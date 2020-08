Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sporting, OM… La nouvelle mise au point de Boudjellal !

Publié le 15 août 2020 à 18h45 par Th.B.

Malgré l’éventuel rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a toujours le projet du Sporting Toulon dans un coin de la tête et a tenu à le rappeler après les déclarations du président Claude Joye.

Après s’être désolidarisé complètement du projet en assurant que si le rachat se réalisait, cela se fera sans lui, Mourad Boudjellal a par la suite assuré qu’il resterait à l'affût pour un projet pharaonique pour l’OM. Depuis, le président du Sporting Toulon, club de football avec lequel l’ancien président du RCT était en discussion avant toute cette histoire de rachat de l’OM, a assuré que la porte à une arrivée de Boudjellal était définitivement fermée. « Son arrivée n’est plus d’actualité. Il a dit avoir abandonné le dossier et ce n’est plus possible. Le Sporting n’est pas un club de remplacement, c’est un premier choix ou rien. On le voit aujourd'hui avec l’OM, les passages en force, ça ne marche pas ». Voici le message clair que Claude Joye a fait passer à Var Matin . Et pour connaître la réponse du principal intéressé, il n’a pas fallu patienter un long moment.

« J’irai un jour au Sporting quand il n’y aura plus Claude Joye »