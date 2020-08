Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal reçoit un message très clair pour son avenir !

Publié le 15 août 2020 à 14h00 par La rédaction

N'étant toujours pas totalement désintéressé par le rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a reçu un message très clair de la part du Sporting Toulon, club qu'il devait diriger initialement.

Le feuilleton du rachat de l’OM n’est pas près de se terminer. Après un énième rebondissement avec le choix de Mourad Boudjellal de se désolidariser de Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien président du RCT n’a pas totalement abandonné l’idée de racheter l’OM : « Ma déclaration du jour ne signifie pas que je laisse tomber l’OM ! Je répète : je n’ai pas dit que j’abandonnais l’idée d’un projet pharaonique pour l’OM ». Un discours qui montre qu'il n’est pas prêt d’abandonner l’OM mais qui ne plaît pas à tout le monde comme à Claude Joye, président du Sporting Toulon, club que Boudjellal devait diriger avant de s'impliquer dans le projet d'Ajroudi…

« Le Sporting n’est pas un club de remplacement »