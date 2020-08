Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ajroudi répond à Boudjellal !

Publié le 14 août 2020 à 20h30 par A.C.

Il commence à y avoir de plus en plus de dissensions du côté du projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Une situation qui pourrait bien profiter à Frank McCourt !

Décidément, ces derniers jours beaucoup de choses se sont passées, en ce qui concerne le projet de rachat de l’Olympique de Marseille. C’est surtout le cas ce vendredi ! Mourad Boudjellal, qui semblait pourtant être une des têtes d’affiche de ce projet de rachat de l’OM, a annoncé souhaiter prendre ses distances avec les conseillers de Mohamed Ajroudi. « Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui passent complètement à côté. Si Monsieur Ajroudi a décidé de travailler avec ces gens-là et continue, cela sera sans moi » a expliqué Boudjellal, lors d’un entretien accordé à RMC Sport . « Je tiens à dire que je n’ai absolument pas participé à tout ce qui s’est dit depuis un mois. Je me suis mis en retrait comme je l’avais dit. Je trouve honteux tous ces communiqués qui sont sortis et que je découvre dans la presse comme tout un chacun ». Les deux personnes visées par Boudjellal sont donc Stéphane Cohen, fondateur de la banque Wingate impliquée dans le rachat, ainsi que le juriste Marc Deschenaux. Le projet de rachat perd donc un homme important, alors que du côté de Frank McCourt on ferme toujours la porte à une vente de l’OM.

La position de McCourt n’a pas bougé d’un pouce

En effet, alors que du côté de Mohamed Ajroudi on continue à mettre la pression sur l’homme d’affaires américain, ce dernier ne semble absolument pas intimidé. Encore tout récemment, un proche de Frank McCourt a d’ailleurs expliqué : « On l'a répété des centaines de fois. Il n'y a rien, il n'y a aucune discussion. L’OM n’est pas à vendre ». Les évènements de ce vendredi, pourraient d’ailleurs consolider sa position, face à un camp adverse qui se divise... et qui commence à se tirer dans les pattes !

« Boudjellal ? Son incompétence en matière de process d’acquisition nous a fait perdre du temps »