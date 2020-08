Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal n’abandonne pas l’OM !

Publié le 14 août 2020 à 20h00 par A.C.

Mourad Boudjellal, qui a récemment expliqué se désolidariser de Mohamed Ajroudi dans le projet de rachat de l’Olympique de Marseille, n’a pas dit son dernier mot.

C’est un véritable coup de tonnerre. Figure médiatique du projet de rachat de l’Olympique de Marseille et d’ailleurs premier à en avoir clairement parlé, Mourad Boudjellal lâche Mohamed Ajroudi. Plus que de l’homme d’affaires franco-tunisien, Boudjellal souhaite s’éloigner de ses conseillers, Stéphane Cohen, le fondateur de la banque Wingate ainsi que le juriste Marc Deschenaux. « Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui passent complètement à côté. Si Monsieur Ajroudi a décidé de travailler avec ces gens-là et continue, cela sera sans moi » a expliqué Boudjellal, lors d’un entretien accordé à RMC Sport . « Je tiens à dire que je n’ai absolument pas participé à tout ce qui s’est dit depuis un mois. Je me suis mis en retrait comme je l’avais dit. Je trouve honteux tous ces communiqués qui sont sortis et que je découvre dans la presse comme tout un chacun ».

« Ma déclaration du jour ne signifie pas que je laisse tomber l’OM ! »