Mercato - ASSE : Un danger toujours présent dans ce dossier à 4,5M€ ?

Publié le 14 août 2020 à 19h45 par La rédaction

Sur les tablettes de Claude Puel, Dimitrios Giannoulis serait également toujours dans les petits papiers d’un club européen qui présenterait un avantage de taille dans ce dossier.

Claude Puel l’a annoncé depuis plusieurs semaines, il souhaite faire un grand coup de balais estival à Saint-Étienne. Le coach stéphanois ne veut plus revivre une saison compliquée en Ligue 1 et cette volonté s’accompagne de grands changements. Parmi les joueurs concernés par un départ, Miguel Trauco et Gabriel Silva ne rentreraient pas dans les plans de Claude Puel comme le montre leurs non-convocations au stage de présaison. Pour les remplacer, l’ASSE ciblerait le latéral gauche du PAOK Salonique, Dimitrios Giannoulis également ciblé par l’OM. Toutefois, la plus grosse menace se situerait à l’étranger avec Naples qui présenterait un avantage considérable dans la réalisation du dossier.

Une capacité financière plus importante