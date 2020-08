Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'issue de ce dossier chaud de Puel ne ferait plus aucun doute...

Publié le 11 août 2020 à 7h30 par La rédaction

Plus dans les petits papiers de Claude Puel, Miguel Trauco avait affiché sa volonté de s’imposer à l’ASSE. Toutefois, le latéral péruvien aurait revu ses plans et serait tout proche d’un départ.

Claude Puel veut faire table rase de l’effectif de l’ASSE. L'entraîneur stéphanois ne souhaite plus vivre une saison difficile en Ligue 1 et cette volonté s’accompagne d’un renouvellement de l’effectif des Verts . Parmi les joueurs concernés par un départ, on retrouverait le Péruvien Miguel Trauco. Sous contrat jusqu’en 2022, le latéral gauche ne rentrerait plus dans les plans de Claude Puel comme en témoigne son absence dans les matchs amicaux. Alors qu’un départ de l'ASSE n’était pas envisagé dans un premier temps par le Péruvien, la tendance serait tout autre désormais pour le joueur qui est arrivé l’année dernière.

Miguel Trauco sait que c'est fini