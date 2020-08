Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se précise pour cet indésirable de Puel !

Publié le 10 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Plus vraiment dans les plans de Claude Puel à Saint-Étienne, Miguel Trauco pourrait quitter le Forez cet été et s’envoler vers Le Pirée, ou l’Olympiakos en a fait l’une de ses priorités.

Arrivé l’été dernier en provenance de Flamengo, Miguel Trauco pourrait d’ores et déjà quitter la France. Sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur péruvien ne fait plus parti des plans de Claude Puel à Saint-Etienne, qui souhaite ainsi s’en séparer, comme nous vous l'annoncions en avril dernier. La première saison du latéral de 27 ans fut en effet compliquée, n’ayant pas réussi à s’acclimater à un nouveau championnat et à la concurrence à son poste, principalement occupé par Thimothee Kolodziejczak.

Trauco vers l’Olympiakos ?