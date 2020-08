Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès réagit à l’énorme sortie de Boudjellal !

Publié le 14 août 2020 à 16h45 par La rédaction

Pendant un temps annoncé dans le projet de rachat de l’OM comme pouvant être le nouveau président du club phocéen, Mourad Boudjellal a effectué une énorme sortie dans laquelle il dézingue Mohamed Ayachi Ajroudi, lui qui était pourtant au cœur de ce projet. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès…

La dernière sortie de Mourad Boudjellal au sujet du projet de rachat de l’OM commence déjà à créer la polémique. En effet, ce dernier, impliqué dans le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi en tant que potentiel futur président, s’est complètement désolidarisé de ce dernier, et a totalement dézingué sa communication et ses conseillers au micro de RMC Sport ce vendredi. « Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui passent complètement à côté. Ils ont sûrement fait de belles choses à côté. La banque Wingate je ne la connaissais pas mais là c’est plutôt la banque Watergate. C’est en train de tout foutre en l’air. C’est vraiment dommage » . Des déclarations choc, qui n’ont pas manqué de faire réagir un bon nombre d’observateurs du football, notamment Pierre Ménès…

« Tous ces gens abîment l’OM, c’est scandaleux »