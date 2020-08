Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Dayot Upamecano choisissait de recaler l’OM…

Publié le 14 août 2020 à 15h45 par T.M.

Ce jeudi, face à l’Atlético de Madrid, Dayot Upamecano a crevé l’écran avec le RB Leipzig. Une performance qui devrait donner des regrets aux fans de l’OM, qui auraient pu accueillir le Français il y a quelques saisons.

La première demi-finale de la Ligue des Champions opposera donc le PSG à Leipzig. Ce jeudi, ce sont ainsi les Allemand qui ont validé leur ticket pour le dernier carré de la compétition, venant à bout de l’Atlético de Madrid (2-1). Et pour résister aux hommes de Diego Simeone, Dayot Upamecano a étalé tout son talent. Le défenseur central a impressionné tout le monde, lui qui a d’ailleurs été élu homme du match. Avec cette performance, le Français confirme un peu plus pourquoi les plus grands clubs européens, notamment en Premier League le désirent. Alors qu’il vient de prolonger avec Leipzig, Upamecano pourrait finalement s’en aller l’été prochain. Mais tout aurait pu être différent s’il avait rejoint l’OM…

« Il avait réfléchi »