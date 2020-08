Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Dayot Upamecano sur son choix de snober Leonardo !

Publié le 7 août 2020 à 22h15 par T.M.

Annoncé parmi les priorités de Leonardo pour renforcer la défense centrale du PSG, Dayot Upamecano a finalement prolongé avec le RB Leipzig. Le Français a justifié son choix.

Avec le départ annoncé de Thiago Silva après la Ligue des Champions, Leonardo cherche actuellement un successeur au défenseur central du PSG. Des recherches qui l’ont notamment amené en Allemagne. En effet, le directeur sportif parisien était notamment très intéressé par Dayot Upamecano, à qui il ne restait plus qu’un an de contrat avec Leipzig. D’ailleurs, comme vous l’avait révélé Le 10 Sport, Leonardo avait même entamé des contacts avec l’entourage du Français pour espérer parvenir à un accord. Finalement, ce dossier est tombé à l’eau puisque Dayot Upamecano a choisi de prolonger jusqu’en 2023 avec Leipzig, un club qu’il n’avait pas l’intention de quitter selon ses dires.

« Leipzig, c’est mon club »