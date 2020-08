Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi n’en démord pas pour le retour de Neymar !

Publié le 16 août 2020 à 10h30 par H.G. mis à jour le 16 août 2020 à 10h34

Bien que Neymar soit pleinement épanoui au PSG de nos jours, Lionel Messi aimerait toujours que son ancien coéquipier au FC Barcelone fasse son retour en Catalogne.

Après un mercato estival 2019 au cours duquel il souhaitait faire son grand retour au FC Barcelone, Neymar est finalement resté au PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce départ avorté est maintenant pleinement digéré pour l’international brésilien. L’ancien joueur de Santos s’est en effet rapidement remobilisé en affichant son meilleur visage avec Paris en match ainsi qu’une implication exemplaire. Plus encore, comme le10sport.com vous l’a annoncé, Neymar est désormais plus heureux que jamais dans la capitale française et au PSG, au point de ne vraiment pas être fermé à l’idée d’y prolonger son contrat actuel expirant en juin 2022.

