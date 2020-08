Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Josep Maria Bartomeu plus isolé que jamais au Barça ?

Publié le 16 août 2020 à 16h30 par H.G.

Au sortir d’une humiliation historique, Josep Maria Bartomeu serait seul contre tous au sein du FC Barcelone. Pour autant, le président de l’écurie catalane refuserait catégoriquement de quitter son poste et de convoquer des élections dès maintenant.

« Le club a besoin de changements, je ne parle pas de l'entraîneur, ni des joueurs, je ne veux désigner personne, structurellement l'équipe, le club a besoin de toutes sortes de changements, parce que ce n'est pas la première fois que cela nous arrive, ni la deuxième ou la troisième fois », a lâché Gerard Piqué ce vendredi après le revers colossal du FC Barcelone face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions (8-2). Ce faisant, l’emblématique défenseur du Barça a indirectement chargé Josep Maria Bartomeu et les membres de sa direction, dont la gestion est vivement critiquée par les observateurs du club catalan depuis maintenant plusieurs mois après de nombreuses polémiques. Ainsi, plusieurs supporters et personnalités appellent le président du FC Barcelone à démissionner et à convoquer des élections dès maintenant pour la présidence du club, alors que celles-ci sont actuellement prévues en 2021. Cependant, malgré la pression qu’il subit, Josep Maria Bartomeu n’aurait aucunement l’intention de lâcher son poste.

Josep Maria Bartomeu pourrait néanmoins avancer la date des élections !