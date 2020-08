Foot - Barcelone

Barcelone : Face à Lionel Messi, le Bayern Munich lance les hostilités !

Publié le 13 août 2020 à 15h30 par T.M.

Ce vendredi, le Bayern Munich affronte le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors que les Blaugrana misent bien évidemment sur Lionel Messi, du côté bavarois, on n’a pas peur de cette menace.

Du côté du FC Barcelone, on connait une saison très difficile. Les résultats et la manière ne sont pas là, ce qui pourrait d’ailleurs bien coûter la tête de Quique Setien. A moins que… En effet, une victoire en Ligue des Champions pourrait sauver l’entraîneur du Barça. Un objectif pour lequel on semble prôner l’union sacrée au sein du vestiaire blaugrana. Les polémiques et les rancoeurs semblent mises de côté le temps de ce Final 8 à Lisbonne. Mais pour la bande à Lionel Messi, un gros obstacle se dresse sur la route : le Bayern Munich, grand favori de la compétition. Il n’empêche qu’avec La Pulga dans son effectif, tout est envisageable pour le Barça. Forcément, pour cette rencontre, tous les regards seront tournés vers Messi, qui entend bien soulever à nouveau la Ligue des Champions, encore plus après les échecs des deux dernières saisons. De quoi donc en effrayer plus d’un, mais du côté du Bayern Munich, on est prêt au combat.

« Si Messi joue de son côté, Alphonso va s’en occuper »

Face au Bayern Munich, Lionel Messi pourrait régulièrement retrouver face à lui un certain Alphonso Davis. A seulement 19 ans, le Canadien est l’une des grosses révélations de la saison, lui qui a impressionné au poste de latéral gauche, notamment grâce à sa vitesse. Peu souvent pris à défaut, Davis aura donc fort à faire face au sextuple Ballon d’Or. Il n’empêche que Karl-Heinz Rummenigge n’est pas vraiment inquiet pour son joueur face à Lionel Messi. Dans des propos accordés à Sky , le dirigeant bavarois a lâché : « Alphonso a fait une énorme saison et a été élu espoir de l’année. Si Messi joue de son côté, Alphonso va s’en occuper. C’est une mission difficile, mais intéressant. Il n’a pas été souvent dribblé ou pris de vitesse cette saison ». Le message est lancé, rendez-vous désormais sur le terrain pour assister à ce duel entre Davis et Messi.

« Ça ne marche que collectivement »