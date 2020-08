Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour Coutinho ?

Publié le 10 août 2020 à 1h00 par A.C.

Prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas faire long feu au FC Barcelone, où il n'aura décidément pas vécu la meilleure période de sa carrière...

Acheté 145M€, Philippe Coutinho devait être l’un des joueurs phares du FC Barcelone. Mais l’histoire sera finalement toute autre. Après 78 matchs et 21 buts avec le FC Barcelone, Coutinho a fini par être prêté au Bayern Munich qui ne lui a pas mieux réussi (35 matchs et 9 buts). Coutinho se retrouverait face à un véritable problème, puisque le Bayern Munich a déclaré plusieurs fois ne pas vouloir lever son option d’achat fixée à 120M€ et du côté du FC Barcelone... il n’est toujours pas le bienvenu. Il pourrait notamment rebondir en Premier League, où Arsenal lui ferait les yeux doux...

« C’est un footballeur différent »