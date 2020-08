Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Coutinho ?

Publié le 6 août 2020 à 11h00 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, un accord total a été trouvé entre Willian et Arsenal. Une transaction qui pourrait bien jeter un froid sur l’avenir de Philippe Coutinho, également lié aux Gunners depuis quelques jours et indésirable à Barcelone…

Le deal pourrait très bientôt être officialisé. Comme révélé par le10sport.com ce mercredi, un accord total a été trouvé entre Arsenal et Willian pour l’arrivée de l’international brésilien cet été. Libre de tout contrat avec Chelsea, l’ailier doit s’engager pour 2 ans, avec une année en option, chez les Gunners . Un joli coup de la part d’Arteta, alors que Willian était notamment annoncé dans le viseur du FC Barcelone, et figurait dans les petits papiers de Leonardo. Cependant, cette opération qui pourrait bien mettre en danger une autre transaction envisagée par les dirigeants des Gunners …

Philippe Coutinho finalement loin d’Arsenal ?