Mercato - Barcelone : Sétien aurait fait capoter ce joli coup...

Publié le 10 août 2020 à 1h30 par La rédaction

Annoncé comme l’une des grandes priorités du FC Barcelone et du Real Madrid, Fabian Ruiz aurait pu poser ses valises en Catalogne... il y a plusieurs années déjà.

En Espagne, on s’en mord encore les doigts. En 2018, le Real Madrid et le FC Barcelone ont vu Fabian Ruiz quitter le Real Bétis pour 30M€ et filer en Italie, au Napoli. Depuis, le milieu est devenu une valeur sûre de la Serie A. Il a d’ailleurs montré toute l’étendue de son talent lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions justement face au FC Barcelone... qui aura très bien pu l’avoir dans ses rangs depuis plusieurs saisons déjà !

Sétien a empêché Fabian Ruiz d'aller au Barça en 2017