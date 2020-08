Barcelone - Malaise : Le coronavirus à l'origine de nouvelles tensions en interne ?

Foot - Barcelone

En froid avec sa direction, Arthur Melo a vu les portes du Camp Nou se fermer devant lui ce samedi soir. Selon Nicolo Schira, le Brésilien était interdit d'accès parce qu'il n'avait pas fait les tests du Covid-19.

La situation s'envenime avec Arthur Melo. Informé par Quique Setién qu'il ne serait pas utilisé en Ligue des Champions, l'ancien de Grêmio aurait décidé de ne pas rentrer du Brésil pour retrouver le centre d'entrainement du FC Barcelone. Ce qui a créé de vives tensions entre le joueur et sa direction. Alors que le Barça affrontait le Napoli ce samedi soir, Arthur Melo aurait finalement fait son retour en Catalogne et se serait pointé au Camp Nou. Toutefois, l'accès au stade lui aurait été refusé.

Sur son compte Twitter , Nicolo Schira a expliqué pourquoi Arthur Melo n'avait pas pu entrer au Camp Nou. A en croire le journaliste italien, l'UEFA tenait à ce que les joueurs fassent le test du Covid-19 avant les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Et le Brésilien aurait dérogé à cette règle. Arthur Melo a donc assisté à la victoire du Barça face au Napoli depuis chez lui (3-1).

#Arthur was at the Camp Nou tonight, but #Barça have told him to go home, because the brazilian midfielder didn’t make the #COVID19 tests mandatory for UEFA