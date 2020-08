Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le point de non-retour atteint entre Arthur et le Barça ?

Publié le 8 août 2020 à 21h00 par La rédaction

Officiellement joueur de la Juventus la saison prochaine, Arthur avait décidé de ne pas revenir à l’entraînement après la fin de la saison de Liga, et Quique Setien ne compte pas sur lui pour la Ligue des Champions. Et désormais, le torchon brûle entre le Barça et le Brésilien…

L’histoire entre Arthur Melo et le FC Barcelone pourrait-elle mal finir ? Officiellement transféré à la Juventus cet été dans le cadre de la transaction pour Miralem Pjanic, l’international brésilien souhaiterait, comme le révélait Calciomercato.it , résilier son contrat avec les Blaugrana , afin de rejoindre le plus vite possible les Bianconeri . Et désormais, la relation entre le Barça et le joueur pourrait atteindre un point de non-retour…

Arthur interdit d’entrer au Camp Nou ?