Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le Bayern Munich n'a aucune pitié pour Lionel Messi !

Publié le 15 août 2020 à 15h45 par T.M.

C’est la tête basse que Lionel Messi a quitté la pelouse après la claque reçue contre le Bayern Munich. Et au sein du club bavarois, on n’avait aucune peine pour la star du FC Barcelone.

Ce vendredi, le FC Barcelone misait bien évidemment sur Lionel Messi pour faire tomber le Bayern Munich. Toutefois, la marche était finalement bien trop haute et l’Argentin trop seul pour réaliser l’exploit. La rencontre a finalement tourné à l’humiliation pour les hommes de Quique Setien (8-2). Une terrible désillusion pour l’Argentin, qui n’aurait pas hésité à remettre en question son avenir à l’issue de ce match. Mais pendant la rencontre, Messi avait le regard vide face à cette démonstration, une image de La Pulga dans le vestiaire à la mi-temps illustre d’ailleurs très bien son désespoir.

« C’était amusant en fait »