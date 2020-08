Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi, Suarez… Griezmann fait le point sur sa situation !

Publié le 12 août 2020 à 22h30 par H.G.

Après avoir fait son retour de blessure samedi dernier contre le Napoli en Ligue des Champions, Antoine Griezmann s’est confié sur ses sensations et s’est projeté sur la rencontre qui opposera le FC Barcelone au Bayern Munich ce vendredi.

Antoine Griezmann espérait certainement vivre une première année bien plus tranquille au FC Barcelone. Arrivé en provenance de l’Atlético de Madrid l’été dernier, l’international français n’a jamais réellement su pleinement s’adapter au jeu du club catalan cette année. Installé sur le côté gauche dans un rôle qui n’est pas naturel pour lui, l’ancien joueur de la Real Sociedad a trop souvent semblé déconnecté du collectif du Barça. Et s’il affichait un meilleur visage sous les ordres de Quique Setién depuis la reprise de la Liga après son interruption causée par la pandémie de COVID-19 en ayant notamment réalisé un très bon match face à Villarreal, Antoine Griezmann s’est par la suite blessé et a manqué tous les derniers matchs de l’exercice 2019/2020 en championnat. De retour samedi dernier à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Napoli, soldé par une victoire 3-1 du FC Barcelone et une qualification pour les quarts de finale du Final 8 européen, le Champion du Monde 2018 fut logiquement en difficulté sur le plan physique. Et si cela lui a de nouveau valu des critiques de la part de certains observateurs du Barça, Antoine Griezmann ne semble pas s’inquiéter de la situation et a confié être impatient de disputer le quart de finale de la Ligue des Champions ce vendredi face au Bayern Munich.

« Nous savons ce que nous devons faire pour gagner »