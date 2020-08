Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Rencontre au sommet entre Arthur et Eric Abidal !

Publié le 10 août 2020 à 14h00 par H.G.

Alors qu’Arthur Melo a pris la décision de ne pas revenir au FC Barcelone pour disputer le Final 8 de la Ligue des Champions avant son départ à la Juventus, une rencontre aurait eu lieu ce lundi entre le milieu brésilien et Eric Abidal.

Le FC Barcelone est secoué par une énième polémique en cette fin de saison. Transféré à la Juventus dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic destiné à assainir les comptes des deux écuries, Arthur Melo a pris la décision de ne plus rejouer pour le club catalan. À l’origine, le milieu brésilien ne souhaitait pas être transféré dans chez la Vieille Dame, lui qui rêvait depuis toujours d’évoluer au Barça. Vexé et mécontent du traitement qu’il a reçu de la part de Quique Setién lors de la fin de saison en Liga, l’ancien joueur de Grêmio a ainsi pris la décision de ne pas rentrer du Brésil à l’issue de ses six jours de congés avant la préparation pour le match contre le Napoli (victoire 3-1 des Catalans) et le Final 8 de la Ligue des Champions. Le joueur souhaiterait tout simplement rejoindre la Juventus immédiatement, sans avoir à attendre la fin de saison des Blaugrana en Ligue des Champions. Mais il en reste que, désormais, le torchon brûle entre Arthur Melo et le FC Barcelone, qui a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de son futur ex-joueur.

Eric Abidal et Arthur Melo se sont expliqués pendant une heure

C’est dans ce contexte houleux qu’une réunion se serait tenue ce lundi matin entre Arthur Melo et Eric Abidal. Controlé négatif au COVID-19 avant de rencontrer le dirigeant du Barça, le milieu brésilien aurait expliqué pendant une heure les motifs justifiants sa prise de position radicale, tandis qu’Eric Abidal aurait précisé la position du club catalan avec la procédure disciplinaire. Cette procédure ne serait toujours pas close puisque le Barça attendrait sa résolution qui pourrait déboucher sur une sanction contre l’international brésilien. La rencontre étant terminée, Eric Abidal devrait maintenant s’entretenir avec Quique Setién ce lundi après-midi pour évoquer la situation d’Arthur Melo, bien qu’il serait exclu qu’il retourne à l’entrainement avec ses coéquipiers et qu’il se rende à Lisbonne avec le FC Barcelone ce jeudi. Affaire à suivre…