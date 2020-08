Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un plan bien ficelé pour Florian Thauvin ?

Publié le 16 août 2020 à 16h45 par A.D.

Alors qu'il voudrait s'attacher les services de Florian Thauvin, l'Atalanta devrait relancer des discussions avec le joueur ce lundi. Pour convaincre l'attaquant de l'OM de rejoindre Bergame, les Italiens auraient prévu d'insérer une clause spéciale dans son contrat.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin pourrait faire ses valises cet été pour ne pas quitter l'OM librement dans un an. Une information qui n'aurait pas échappée à l'Atalanta. En effet, le club de Bergame, qui s'est fait sortir par le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, voudrait profiter de la situation contractuelle de Florian Thauvin pour le récupérer dès cet été. Toutefois, selon les dernières informations de 20Minutes , Gian Piero Gasperini n'aurait pas encore approché l'OM. Pour le moment, il semblerait que le coach de l'Atalanta soit plutôt occupé à convaincre Florian Thauvin, lui-même.

Une clause spéciale dans le futur contrat de Thauvin ?