Mercato - OM : Deux énormes obstacles en moins pour Boga ?

Publié le 15 août 2020 à 18h15 par A.C.

La piste menant à Jérémie Boga, ailier de Sassuolo, semble se dégager pour l’Olympique de Marseille.

Après avoir vadrouillé à travers l’Europe, Jérémie Boga semble finalement s’épanouir en Italie. L’ancien de Chelsea fait en effet partie des révélations de Serie A cette saison... et éveille logiquement des convoitises. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille garde un œil sur lui, mais c’est également le cas de l’OL, de l’OGC Nice et du Stade Rennais. Deux clubs italiens semblaient toutefois tenir la corde, à en croire la presse italienne. Il s’agit de l’Atalanta et du Napoli, qui négocie depuis très longtemps avec Sassuolo.

Le Napoli et l’Atalanta laissent la place à l’OM