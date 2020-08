Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès interpelle Leonardo pour Thiago Silva !

Publié le 16 août 2020 à 14h45 par A.M.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais pour Pierre Ménès, il n'y a pas d'hésitation à avoir.

« J'essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l'équipe. Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club ». Il y a quelques jours, Thiago Silva interpellait directement Leonardo au sujet de son avenir. Et pour cause, le contrat du Brésilien arrivait à échéance le 30 juin, mais il a accepté une pige pour finir la saison. Et compte tenu de ses prestations lors des finales des deux coupes nationales et du quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta, O Monstro semble avoir fait le bon choix. Toutefois, Leonardo semble avoir définitivement tranché, refusant de conserver le capitaine du PSG pour la saison prochaine. Mais Pierre Ménès espère que le dirigeant parisien changera d'avis.

«Il faut prolonger Thiago Silva»