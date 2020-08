Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane saurait à quoi s'en tenir pour Paulo Dybala !

Publié le 16 août 2020

Alors que sa situation ne serait pas claire à la Juventus, Paulo Dybala serait dans le viseur du Real Madrid et de Manchester City. En cas d'offre importante avoisinant les 100M€, Zinedine Zidane et Pep Guardiola auraient la possibilité d'arracher le joyau argentin aux Bianconeri.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Paulo Dybala serait de plus en plus incertain. En fin de contrat en juin 2022, le joyau argentin serait dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir. Alors qu'un départ de Paulo Dybala ne serait pas à exclure pour cet été, le Real Madrid et Manchester United seraient sur les starting-blocks, prêts à exploiter la moindre brèche. Et il semblerait qu'il y a ait déjà une grosse fenêtre de tir pour Paulo Dybala.

Un transfert à 100M€ pour Paulo Dybala ?