Mercato - PSG : Leonardo est grande difficulté dans ses projets de recrutement !

Publié le 16 août 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG est en quête de renforts pour son milieu de terrain, le club de la capitale semble être en grande difficulté dans ce projet. En effet, une bonne partie des noms cochés par Leonardo est peu à peu en train de s’éloigner des champions de Ligue 1.

En dépit du fait qu’il ait enrôlé Idrissa Gueye, Ander Herrera et Pablo Sarabia dans une moindre mesure, le PSG souhaite de nouveau se renforcer au milieu de terrain cet été. Les deux premiers cités n’ont en effet pas réellement répondu aux attentes, tandis que Julian Draxler n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat à Paris et devrait être invité à s’en aller dans les prochaines semaines une fois que le club parisien aura achevé son parcours en Ligue des Champions. Du reste, il saute aux yeux que l’entrejeu parisien est dépassé en l’absence de Marco Verratti, et cela même si Leandro Paredes répond aux attentes depuis plusieurs mois maintenant après avoir mal débuté son aventure parisienne. Ainsi, Leonardo souhaiterait régler cette situation en recrutant non pas un, mais deux nouveaux joueurs dans ce secteur. De ce fait, le directeur sportif du PSG a coché de nombreux profils, mais une bonne partie d’entre eux semble très mal engagés ou même perdus d’avance.

L’espoir est toujours permis pour Sergej Milinkovic-Savic…

Dans sa quête de milieu de terrain, Leonardo a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité. Il faut dire que l’international serbe évoluant à la Lazio possède toutes les qualités qui manquent cruellement au PSG actuellement : capacité de frappes lointaines, impact, taille… Bref, le Serbe a tout de la cible parfaite pour le club de la capitale. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples dans ce dossier. Si le joueur est disposé à rejoindre Paris pour évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, les prétentions de la Lazio posent problème à Leonardo. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, le PSG n’est pas en mesure d’aller au-delà des 60M€ qu’il a déjà proposé alors que la Lazio espère 80M€ pour laisser filer son milieu. Plus encore, bien qu’il soit tenté par le projet parisien, Sergej Milinkovic-Savic est aussi prêt à rester encore un peu avec l’écurie italienne et à disputer la Ligue des Champions avec celle-ci la saison prochaine. Ainsi, bien que rien ne soit encore perdu dans ce dossier, ce dernier vient de connaitre un coup de froid dernièrement. Reste maintenant à savoir si un regain d’optimisme interviendra une fois que le PSG s’activera réellement sur son recrutement après la fin du Final 8 .

… mais ça semble perdu pour Thiago Alcantara !

Face à la complexité du dossier Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo s’est mis à travailler sur d’autres pistes afin de pallier un éventuel échec. Et l’une des pistes étudiées a mené l’Italo-brésilien tout droit vers Thiago Alcantara comme nous vous l’avons annoncé, lui qui verra son contrat avec le Bayern Munich expirer en 2021. L’ancien joueur du FC Barcelone est donc une superbe opportunité de marché, mais tout indique que Liverpool serait finalement parvenu à remporter la mise. Et pour cause, Mohammed Bouhafsi a annoncé dimanche que l’international espagnol aurait trouvé un accord avec les Reds pour un contrat de quatre ans, tandis qu’il aurait d’ores et déjà annoncé son départ vers l’Angleterre à certains de ses coéquipiers et qu’il aurait trouvé un domicile dans la ville anglaise. Si le Bayern Munich et Liverpool doivent encore finaliser l’opération, il semblerait donc que le PSG soit maintenant hors course dans ce dossier, et cela en dépit du fait qu’il avait formulé une offre d’un peu de moins 30M€ se rapprochant des attentes des Bavarois pour laisser filer leur joueur.

